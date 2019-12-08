Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Российские фигуристки завоевали все призовые места в финале Гран-при в Турине

Дата:
Фигуристки из Российской Федерации смогли занять все призовые места в рамках финала Гран-при, который прошел в городе Турин (Италия). Золото смогла по

Фигуристки из Российской Федерации смогли занять все призовые места в рамках финала Гран-при, который прошел в городе Турин (Италия).

Золото смогла получить шестнадцатилетняя россиянка Алена Косторная, которая заработала почти 248 баллов по результатам двух программ. В итоге она поставила новый рекорд мира. Серебро завоевала пятнадцатилетняя Анна Щербакова, которая отстала от победительницы на 6,67 балла.

На третьем месте оказалась пятнадцатилетняя Александра Трусова, заработавшая за обе программы 233,18 балла. Следует отметить, что в состязаниях участвовала также чемпионка Олимпиады 2018 года Алина Загитова, однако она смогла занять лишь шестую строчку.

Новости по теме:

  1. Видео: Аспен Лэдд отправила в нокаут Яну Куницкую
  2. Появилось видео с обнажившейся девушкой-бойцом UFC во время взвешивания
  3. Джошуа одолел Руиса и снова стал чемпионом мира по боксу

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Салехарде пьяный мужчина изнасиловал беременную сожительницу брата

ФСБ предотвратила нападение террористов на войсковую часть

Американские СМИ оценили особенности российского ЗРК С-500

Корабль за 73 тысячи рублей в Star Citizen был куплен за несколько секунд

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках