Российские фигуристки завоевали все призовые места в финале Гран-при в Турине

Фигуристки из Российской Федерации смогли занять все призовые места в рамках финала Гран-при, который прошел в городе Турин (Италия).

Золото смогла получить шестнадцатилетняя россиянка Алена Косторная, которая заработала почти 248 баллов по результатам двух программ. В итоге она поставила новый рекорд мира. Серебро завоевала пятнадцатилетняя Анна Щербакова, которая отстала от победительницы на 6,67 балла.

На третьем месте оказалась пятнадцатилетняя Александра Трусова, заработавшая за обе программы 233,18 балла. Следует отметить, что в состязаниях участвовала также чемпионка Олимпиады 2018 года Алина Загитова, однако она смогла занять лишь шестую строчку.