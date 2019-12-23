Россия нанесла удар по боевикам в Сирии ракетными комплексами «Искандер»

Некоторая время назад по позициям джихадистов в Идлибе был нанесён удар со стороны России.

Согласно первоначальным сведениям, удар из нескольких ракет осуществлялся с базы ВМФ РФ в Тартусе. Позднее информация была уточнена: ракетный удар был нанесён с авиабазы «Хмеймим» и, предположительно, в атаке участвовали тактические ракеты «Искандер», выпущенных с определёнными временными интервалами. Отмечается, что «Искандеры» ранее были замечены именно на «Хмеймим».

Как уточняется, сейчас в провинции Идлиб ведётся штурм боевиков совместными силами российских и сирийских военных, поэтому ракетный удар мог быть действительно нанесён. На данный момент более подробные сведения по этому поводу отсутствуют.