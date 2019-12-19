Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Рэпер 50 cent позлорадствовал над сломанной челюстью Колби Ковингтона

Дата:
Рэп-исполнитель 50 cent решил позлорадствовать над сломанной челюстью бойца MMA Колби Ковингтона. Спортсмен получил травму по время поединка с Камаром

Рэп-исполнитель 50 cent решил позлорадствовать над сломанной челюстью бойца MMA Колби Ковингтона. Спортсмен получил травму по время поединка с Камаром Усманом на турнире UFC 245.

На своей страничке в социальной сети Instagram рэпер отметил, что перед встречей Ковингтон пообещал подарить свой пояс Дональду Трампу и посмеялся над африканским происхождением противника. Затем он добавил, что следующие несколько недель боец уже не сможет сказать ничего лишнего.

Запись популярного американского певца набрала почти 600 тысяч отметок «нравится» всего за сутки. Многие пользователи поддержали 50 cent, а другие подвергли его слова критике. Усман смог одолеть своего соперника уже на 5-м раунде, нанеся прямой удар по его лицу.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Российская армия получила первую партию двухсредных автоматов АДС
  2. Эксперты «Росконтроля» назвали лучшие марки семги
  3. Рогозину доложили о «провалившем» программы генконструкторе

Эти новости могут вас заинтересовать

Немецкие СМИ назвали С-400 «кошмаром для НАТО»

Татьяна Мухтасарова покинула пост министра здравоохранения Московской области

Минобороны РФ заключило первый контракт на поставку истребителей Су-57

Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках