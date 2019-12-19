Рэпер 50 cent позлорадствовал над сломанной челюстью Колби Ковингтона

Рэп-исполнитель 50 cent решил позлорадствовать над сломанной челюстью бойца MMA Колби Ковингтона. Спортсмен получил травму по время поединка с Камаром Усманом на турнире UFC 245.

На своей страничке в социальной сети Instagram рэпер отметил, что перед встречей Ковингтон пообещал подарить свой пояс Дональду Трампу и посмеялся над африканским происхождением противника. Затем он добавил, что следующие несколько недель боец уже не сможет сказать ничего лишнего.

Запись популярного американского певца набрала почти 600 тысяч отметок «нравится» всего за сутки. Многие пользователи поддержали 50 cent, а другие подвергли его слова критике. Усман смог одолеть своего соперника уже на 5-м раунде, нанеся прямой удар по его лицу.