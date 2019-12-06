Порошенко предостерег Зеленского от переговоров с Путиным один на один

Петр Порошенко, экс-лидер Украины, порекомендовал Владимиру Зеленскому, текущему президенту страны, не вести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным один на один.

Согласно словам украинского политика, Путину нельзя доверять, так как тот пытается манипулировать всем, чем только сможет, начиная от фактов и заканчивая эмоциями. Он посоветовал Зеленскому в рамках грядущего саммита «нормандской четверки», который состоится в столице Франции, не встречаться с российским лидером с глазу на глаз.

Бывший глава украинского государства также порекомендовал нынешнему лидеру не пытаться начать обсуждение «газового вопроса», иначе Россия получит возможность подготовить невыгодный для Украины контракт. Он добавил, что страна уже в течение 5 лет не закупает газ у РФ и в этом отсутствует какая-либо необходимость.