Опубликовано фото потерпевшего крушение на Кубани военного вертолета Ми-28

В Интернете был размещен фотоснимок военного вертолета Ми-28, который в среду, 11 декабря, упал в Краснодарском крае во время выполнения тренировочного полета.

Судя по опубликованному фото, воздушная техника перевернулась «брюхом» вверх после крушения на землю. Учитывая отсутствие спецтехники и служб спасения рядом с вертолетом, можно предположить, что снимок был сделан вскоре после падения боевой машины. Отмечается, что Ми-28 получил серьезные повреждения, поэтому его вряд ли удастся восстановить.

В СМИ сообщают, что вертолет рухнул примерно в одиннадцать часов вечера. В Министерстве обороны отмечают, что авария, скорее всего, произошла из-за сложных метеорологических условий. Она унесла жизни двух человек: Руслана Кушниренко и Александра Склянкина.