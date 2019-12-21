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Оксана Лаврентьева рассказала о реакции сына на свои голые фото

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Оксана Лаврентьева на днях опубликовала откровенные снимки, вызвавшие небывалый ажиотаж подписчиков, а также недовольство многих пользователей Сети и

Оксана Лаврентьева на днях опубликовала откровенные снимки, вызвавшие небывалый ажиотаж подписчиков, а также недовольство многих пользователей Сети и даже Ксении Собчак.

На фото Оксана продемонстрировала усилия своих занятий, снявшись абсолютно обнажённой со спины, лёжа на кровати. Многие подписчики высоко оценили кадр, но другие начали волноваться и интересоваться у Лаврентьевой, как к столь провокационным фото отнёсся её 13-летний сын.

Ответ Оксаны не заставил себя ждать. Она сообщила, что сын, как он попросил передать, не интересуется чужими делами и считает, что каждый должен делать то, что хочет. Ему, как отметила Лаврентьева, всё равно на её моральный облик и то, что творится у неё в спальне, гораздо важнее их отношения и поддержка.

Пост был сопровождён совместной с сыном фотографией. Также Оксана заметила, что критиковать можно лишь близким людям, и странно, что многие не понимают эти правила приличия. Также она добавила, что отныне всех таких критикующих будет отправлять в блок.

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