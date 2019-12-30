Названые самые успешные в этом году российские миллиардеры

В информационном агентстве Bloomberg опубликовали список самых успешных миллиардеров из России в этом году – они значительно увеличили размеры своих накоплений.

На первом месте оказался Владимир Потанин, один из совладельцев «Норильского никеля», который за год заработал 8,5 миллиарда долларов, поэтому его состояние возросло до 28,2 миллиарда долларов. Затем идет Вагит Алекперов, состояние которого выросло до 22,3 миллиарда долларов (на 6,2 миллиарда).

Третью строчку смог занять Леонид Михельсон, являющийся совладельцем «Новатэка». Отмечается, что его накопления выросли на 5,2 миллиарда – до 24,5 миллиарда долларов. В издании добавляют, что в список также удалось попасть Владимиру Лисину и Геннадию Тимченко, чьи капиталы возросли на 3,46 миллиарда и 4,35 миллиарда долларов соответственно.