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Названа зарплата Леонида Слуцкого в футбольном клубе «Рубин»

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В информационном агентстве «Бизнес Online» раскрыли величину заработанной платы Леонида Слуцкого, нового тренера футбольного клуба «Рубин». Данная инф

В информационном агентстве «Бизнес Online» раскрыли величину заработанной платы Леонида Слуцкого, нового тренера футбольного клуба «Рубин».

Данная информация была обнаружена в пятилетнем контракте Слуцкого с казанским клубом. Оказалось, что его оклад составит 600 000 евро в год (около 41 миллиона рублей) и это без учета различных бонусов.

В договоре отмечено, что если «Рубину» удастся выйти в европейские кубки, то тренер получит неплохую премию. К тому же контракт может быть изменен в лучшую для Слуцкого сторону. В нем также отмечено, если он получит интересное предложение от клубов Европы, то казанская команда будет обязана отпустить его.

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