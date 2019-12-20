Названа зарплата Леонида Слуцкого в футбольном клубе «Рубин»

В информационном агентстве «Бизнес Online» раскрыли величину заработанной платы Леонида Слуцкого, нового тренера футбольного клуба «Рубин».

Данная информация была обнаружена в пятилетнем контракте Слуцкого с казанским клубом. Оказалось, что его оклад составит 600 000 евро в год (около 41 миллиона рублей) и это без учета различных бонусов.

В договоре отмечено, что если «Рубину» удастся выйти в европейские кубки, то тренер получит неплохую премию. К тому же контракт может быть изменен в лучшую для Слуцкого сторону. В нем также отмечено, если он получит интересное предложение от клубов Европы, то казанская команда будет обязана отпустить его.