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Назарбаев рассказал о спорах с Путиным во время официальных встреч

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Нурсултан Назарбаев, экс-лидер Казахстана, во время беседы с журналистами РИА Новости рассказал о спорах с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках

Нурсултан Назарбаев, экс-лидер Казахстана, во время беседы с журналистами РИА Новости рассказал о спорах с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках официальных встреч.

Согласно словам бывшего главы казахстанского государства, у него сложились доверительные отношения с российским лидером. Он добавил, что многие встречи с ним довольно часто выходят за пределы заданного регламента. Назарбаев отметил, что во время совместных бесед они нередко спорят друг с другом, ведь именно в спорах зачастую рождается истина.

Бывший президент Казахстана добавил, что еще до того как стать во главе Российской Федерации, Путин обладал «солидным политическим опытом». Однако при этом он остался открытым к советам окружающих, а также всегда прислушивается к мнению своих коллег и друзей, отметил Назарбаев.

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