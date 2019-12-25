Назарбаев рассказал о спорах с Путиным во время официальных встреч

Нурсултан Назарбаев, экс-лидер Казахстана, во время беседы с журналистами РИА Новости рассказал о спорах с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках официальных встреч.

Согласно словам бывшего главы казахстанского государства, у него сложились доверительные отношения с российским лидером. Он добавил, что многие встречи с ним довольно часто выходят за пределы заданного регламента. Назарбаев отметил, что во время совместных бесед они нередко спорят друг с другом, ведь именно в спорах зачастую рождается истина.

Бывший президент Казахстана добавил, что еще до того как стать во главе Российской Федерации, Путин обладал «солидным политическим опытом». Однако при этом он остался открытым к советам окружающих, а также всегда прислушивается к мнению своих коллег и друзей, отметил Назарбаев.