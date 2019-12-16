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На украинского депутата напали неизвестные

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Михаил Ананченко, народный избранник из Украины, опубликовал на своей страничке в «Фейсбуке» сообщение о том, что вчера, 15 декабря, был атакован двум

Михаил Ананченко, народный избранник из Украины, опубликовал на своей страничке в «Фейсбуке» сообщение о том, что вчера, 15 декабря, был атакован двумя неизвестными людьми в балаклавах.

Согласно словам парламентария и члена фракции «Слуга народа», нападение было совершено в его родном городе Сумы. Он добавил, что возле подъезда дома его поджидали двое мужчин. Они избили его, а затем скрылись с места преступления.

Депутат Верховной рады опубликовал фотографию, сделанную в машине скорой помощи. На лице народного избранника можно увидеть ссадину. Ананченко уверен, что это нападение связано с его деятельностью в качестве политика. Не исключено, что злоумышленники пытались надавить на него в связи с грядущим голосованием на пленарной неделе.

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