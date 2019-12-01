На Кубани 9-летнюю школьницу изнасиловал отчим подруги

В Краснодарском крае продолжается расследование дела, связанного с найденной в выгребной яме девятилетней девочкой.

Инцидент произошёл на хуторе Родниковском Новокубанского района. 18 ноября бабушка школьницы сообщила о пропаже девочки. Она заявила, что внучка пошла к подружке и не вернулась.

Сутки спустя ребёнок был найден полицейским в выгребной яме общественного туалета с переохлаждением, телесными повреждениями и закрытой черепно-мозговой травмой. Школьницу доставили в краснодарскую больницу, где она находится до сих пор.

В ходе расследования выяснилось, что, придя к подруге в дом, девочка оказалась на семейном застолье. Мать и отчим подружки употребляли алкогольные напитки, и в какой-то момент мужчина набросился на пришедшую девочку. Он изнасиловал её, а затем выбросил тело в общественный туалет.

Расследование уголовного дела продолжается.