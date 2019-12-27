Здесь рождаются новости.

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде из Чехии

Дата:
Российской молодежной сборной по хоккею не удалось одолеть чехов в рамках первой игры мирового турнира. Предполагалось, что данный матч окажется легки

Российской молодежной сборной по хоккею не удалось одолеть чехов в рамках первой игры мирового турнира. Предполагалось, что данный матч окажется легким.

Однако уже в самом начале россияне начали проигрывать чешской сборной со счетом 0:2. Затем они смогли сравнять его (3:3), однако в конечном итоге чехи победили их, забив еще одну шайбу. Ярослав Аскаров, один из лучших вратарей в своей возрастной категории, не сильно помог команде, поэтому его заменили Амиром Мифтаховым в 3-м периоде.

Впрочем, поражение в данном матче не сильно повлияло на сборную, так как в будущем ее ждут еще 3 игры. Россияне должны будут столкнуться на льду с немцами, американцами и канадцами. Настрой у всех остается приподнятым, несмотря на поражение.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Киев взыскал первый штраф за полет над Крымом
  2. Тина Канделаки продемонстрировала накачанный пресс
  3. Регина Тодоренко опубликовала фото в купальнике вместе с сыном

Эти новости могут вас заинтересовать

Охлобыстин простил оскорбившего его Зеленского

Хакеры опубликовали видео невесты принца Гарри

Прошедшие тесты в Астраханской области ЗРПК «Панцирь-С1» усилят ПВО Москвы

Минобороны опубликовало видео боевых стрельб ЗРК «Тор»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках