Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде из Чехии

Российской молодежной сборной по хоккею не удалось одолеть чехов в рамках первой игры мирового турнира. Предполагалось, что данный матч окажется легким.

Однако уже в самом начале россияне начали проигрывать чешской сборной со счетом 0:2. Затем они смогли сравнять его (3:3), однако в конечном итоге чехи победили их, забив еще одну шайбу. Ярослав Аскаров, один из лучших вратарей в своей возрастной категории, не сильно помог команде, поэтому его заменили Амиром Мифтаховым в 3-м периоде.

Впрочем, поражение в данном матче не сильно повлияло на сборную, так как в будущем ее ждут еще 3 игры. Россияне должны будут столкнуться на льду с немцами, американцами и канадцами. Настрой у всех остается приподнятым, несмотря на поражение.