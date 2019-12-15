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Между Узбекистаном и Москвой будет организовано автобусное сообщение

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14 декабря на сайте министерства транспорта Узбекистана появилась информация о начале регулярного транспортного сообщения между Ташкентом и Москвой.

14 декабря на сайте министерства транспорта Узбекистана появилась информация о начале регулярного транспортного сообщения между Ташкентом и Москвой.

На сайте ведомства также указывается, что поручение организовать автобусное сообщение между двумя странами было получено от президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2018 году.

Отмечается, что автобусные рейсы будут отправляться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

Первый международный рейс в Москву состоится 19 декабря. Автобус отправится с автовокзала «Ташкент» в 12 часов местного времени (10 часов по московскому времени). Прибытие автобуса осуществится 22 декабря на автостанцию «Новоясеневская».

Стоимость билета — 900 тысяч сумов, что составляет около 95 долларов.

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