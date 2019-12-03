Marvel представила первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон

В Сети был опубликован первый трейлер фильма Marvel «Чёрная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Действие фильма происходит между событиями «Капитан Америка: Гражданская война» и «Мстители: Война бесконечности». Персонажу Йоханссон, бывшей русской шпионке Наташе Романофф, предстоит столкнуться со своим прошлым и «Красной комнатой» — программой по обучению таких убийц и шпионов, как сама Наташа.

Она решает разобраться с людьми, усилиями которых и стала «Чёрной вдовой». Компанию её составят Алексей «Красный страж» в исполнении Дэвида Харбора, Флоренс Пью в роли Елены, О. Т. Фагбенли в роли Мэйсон и Рэйчел Вайс в роли Мелины.

Мировая премьера фильма состоится 1 мая 2020 года. В России фильм выйдет на экраны 30 апреля.