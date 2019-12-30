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Мария Максакова грубо припомнила Журовой про «баночки мочи с мельдонием»

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42-летняя оперная певица и актриса, а также экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова отреагировала на оскорбление 47-летней сп

42-летняя оперная певица и актриса, а также экс-депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова отреагировала на оскорбление 47-летней спортсменки Светланы Журовой, в которой они вместе состояли в партии.

Журова недавно высказала предположение, что во время выступления в России певицу забросают помидорами. В ответ Максакова сообщила, что слышать об этом от людей, «утонувших» в баночке мочи с мельдонием, ей попросту смешно.

Также Максикова предложила Журовой посетить её концерт в Европе и США, но отметила, что её помидоры сгниют в визовом центре. Кроме того, она опровергла заявление спортсменки о её планах выступить в России. Она сообщила, что её неверно поняли, и о гастролях в России она даже не думала, но не против выступить, если отношения между странами улучшатся.

С 2016 года певица проживает в Украине, куда переехала вместе с мужем Денисом Вороненковым. Он был застрелен в марте 2017 года, а Мария решила остаться на Украине.

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