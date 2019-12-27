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Ксения Собчак опубликовала последнее сообщение от Галины Волчек

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26 декабря стало известно о смерти 86-летней актрисы и художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. О её смерти высказал

26 декабря стало известно о смерти 86-летней актрисы и художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. О её смерти высказалась Ксения Собчак.

Ведущая в своём Telegram-канале выложила переписку с Волчек. В сообщении она спрашивает Волчек о возможности звонка, и та отвечает, что Собчак может звонить, когда пожелает. Во время звонка Ксения договорилась об интервью для своей передачи. Разговор произошёл в конце ноября, как сообщила Собчак, уже была выбрана дата беседы, однако она так и не состоялась.

Также Ксения рассказала, что несколько лет назад Волчек согласилась на интервью в честь 60-летия «Современника» именно с ней. Они провели трёхчасовую беседу, ели легендарные пирожки «Современника», а в завершение разговора Собчак поинтересовалась, почему Волчек решила провести интервью именно с ней, хотя отказывала многим другим. По словам Волчек, она посчитала Собчак похожей на себя, идущей «против правил».

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