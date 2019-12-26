Команда Путина победила в хоккейном матче на Красной площади

Вчера, 25 декабря, команда Владимира Путина смогла победить в матче, прошедшем возле кремлевских стен в ходе «Ночной хоккейной лиги». Лидер РФ забил большую часть шайб.

Президент России играл за «красных», а на его форме красовалась цифра «11». В команде Путина оказался Сергей Шойгу, руководитель Министерства обороны, и несколько известных хоккеистов, включая Алексея Касатонова и Павла Буре. Им противостояли главы нескольких российских регионов, а также представители крупного бизнеса.

Игра закончилась победой «красных» со счетом 8:5. Во время перерывов Путин беседовал с хоккеистами, попивая чай в кафе, расположенном возле катка. После игры российский президент сделал общее фото с игроками.