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Команда Путина победила в хоккейном матче на Красной площади

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Вчера, 25 декабря, команда Владимира Путина смогла победить в матче, прошедшем возле кремлевских стен в ходе «Ночной хоккейной лиги». Лидер РФ забил б

Вчера, 25 декабря, команда Владимира Путина смогла победить в матче, прошедшем возле кремлевских стен в ходе «Ночной хоккейной лиги». Лидер РФ забил большую часть шайб.

Президент России играл за «красных», а на его форме красовалась цифра «11». В команде Путина оказался Сергей Шойгу, руководитель Министерства обороны, и несколько известных хоккеистов, включая Алексея Касатонова и Павла Буре. Им противостояли главы нескольких российских регионов, а также представители крупного бизнеса.

Игра закончилась победой «красных» со счетом 8:5. Во время перерывов Путин беседовал с хоккеистами, попивая чай в кафе, расположенном возле катка. После игры российский президент сделал общее фото с игроками.

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