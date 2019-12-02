Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Китайские СМИ рассказали о беззащитности США перед российским «Посейдоном»

Дата:
В информационном агентстве Sohu, издаваемом в КНР, сообщили, что Соединенные Штаты не имеют средств борьбы с подводным аппаратом «Посейдон», разработа

В информационном агентстве Sohu, издаваемом в КНР, сообщили, что Соединенные Штаты не имеют средств борьбы с подводным аппаратом «Посейдон», разработанным в РФ.

Новая российская разработка поступит на вооружение ВМФ уже осенью следующего года. Она способна нести беспилотники с ядерными боеголовками, передвигаясь со скоростью почти 200 километров в час. «Посейдон» оснащен ядерной установкой, позволяющей ему преодолевать огромные расстояния. Обнаружить или перехватить его США не способны.

Эксперты отмечают, что новый подводный аппарат в длину достигает 24 метров и внешне напоминает торпеду. Один его боекомплект обладает мощностью около 10 мегатонн – этого хватит для полного уничтожения всей инфраструктуры американского побережья и нанесения врагу значительного ущерба.

Новости по теме:

  1. Генерал курдов сообщил о соглашении по расширению военного присутствия России на севере Сирии
  2. Во время матча с «Зенитом» фанаты «Спартака» вновь оскорбили Артема Дзюбу
  3. Большинство россиян не смогут дожить до нового пенсионного возраста

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В ФСБ опровергли, что жена Аршавина работает в спецслужбе

Красноярские подростки попытались заживо «запечь» в духовке кошку

В Южную Корею переброшены американские истребители F-22 Raptor

В Уфе в аварии по вине пьяного отца погиб первоклассник

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках