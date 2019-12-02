Китайские СМИ рассказали о беззащитности США перед российским «Посейдоном»

В информационном агентстве Sohu, издаваемом в КНР, сообщили, что Соединенные Штаты не имеют средств борьбы с подводным аппаратом «Посейдон», разработанным в РФ.

Новая российская разработка поступит на вооружение ВМФ уже осенью следующего года. Она способна нести беспилотники с ядерными боеголовками, передвигаясь со скоростью почти 200 километров в час. «Посейдон» оснащен ядерной установкой, позволяющей ему преодолевать огромные расстояния. Обнаружить или перехватить его США не способны.

Эксперты отмечают, что новый подводный аппарат в длину достигает 24 метров и внешне напоминает торпеду. Один его боекомплект обладает мощностью около 10 мегатонн – этого хватит для полного уничтожения всей инфраструктуры американского побережья и нанесения врагу значительного ущерба.