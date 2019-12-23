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Ким Кардашьян начнёт рекламировать армию Великобритании

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Ким Кардашьян привлекут к участию в новой рекламе британской армии. Об этой идее Министерства обороны Великобритании сообщило издание Daily Mail. Как

Ким Кардашьян привлекут к участию в новой рекламе британской армии. Об этой идее Министерства обороны Великобритании сообщило издание Daily Mail.

Как отмечается, идея подобной рекламной кампании в том, чтобы дать молодым людям понять, что они получат намного больше уважения к себе и приобретут уверенность, по сравнению с тем, что им могли бы дать «лайки» в социальных сетях. Для этих целей и было решено привлечь такую звездную личность, как Ким Кардашьян.

Эта рекламная кампания начнётся уже в январе следующего года. Кампания включает в себя плакаты, публикации в соцсетях, различные блиц-шоу на телевидении. Молодым людям попытаются донести мысль, что в армии они получат уверенность, а также уважение на всю оставшуюся жизнь, в отличие от мимолетной славы за то, что кому-то в Сети понравилась их фотография.

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