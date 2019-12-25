Как выбрать надежный насос для авто

Для того чтобы подкачать спущенную резину, необходимо в обязательном порядке использовать насос. Это специальное приспособление, которое в обязательном порядке должно присутствовать в багажном отделении транспортного средства.

Современный рынок предлагает два вида насосов для автомобилей. В частности это касается механических и электрических приспособлений. Ознакомиться с первыми и вторыми можно на сайте top-avto.com.ua.

Традиционный механический насос для автомобилей – это наиболее распространенное устройство, требующее приложения человеческих усилий. Здесь различают ножные и ручные продукты, обладающие определенной конструкцией. Если же говорить о ручных насосах, они обладают т-образной формой. А вот ножные продукты несколько схожи с ножницами, оснащенными поршневым цилиндром.

Конечно же, механические насосы обладают определенными преимуществами. Здесь можно выделить простую и надежную конструкцию, полную независимости от наличия источника питания, а также доступную стоимость.

Электрические компрессоры пользуются особой популярностью среди современных автомобилистов. При этом они также подразделяются на несколько видов. Здесь речь идет о роторных, поршневых и мембранных механизмах.

Роторные приспособления являются надежными и простыми в использовании, обладающими оптимальной производительностью. Однако следует отметить, что такие устройства достаточно дорогие.

Поршневые приспособления также являются достаточно производительными и эффективными, независимо от температурных режимов. При этом важно отметить, что в таких устройствах достаточно быстро нагревается насос.

Компрессоры мембранного типа отличаются компактными параметрами, отличной ремонтопригодностью и простотой конструкции. Однако в зимний период времени такие насосы оказываются неэффективными, за счет замерзания мембраны.

Выбирая автомобильный компрессор, необходимо обратить особое внимание на его производительность и максимальное давление.

Также не лишним будет разобраться с дополнительными функциями. В частности это касается наличия манометра и градуировки шкалы. Первый прибор позволяет измерять давление в резине, за счет чего вы всегда будете знать, какие показатели присутствуют в колесах.

Что касается питания компрессора, здесь можно говорить о подключении устройства к автомобильному прикуривателю или же непосредственно к аккумуляторной батарее.

На последнем этапе разберитесь с материалом изготовления подкачивающего устройства. Здесь рекомендуется приобретать компрессор, выполненный из морозостойкого и ударопрочного волокна, которое не разрушается в результате коррозии.

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