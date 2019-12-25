Поход по Крыму: новые эмоции и яркие воспоминания на всю жизнь!

Каждый день современного человека – это беспросветная рутина: пыльные, душные города, всё время куда-то неуспевающий транспорт и вечно опаздывающие люди. Самое страшное здесь – потерять себя, утонуть в потоке информации, потеряться в непрекращающемся движении, забыть об истинных желаниях и потребностях тела и души.

Чтобы подобного не произошло, мало отключить мобильник и вытащить шнур ноутбука из розетки – это ничего не даст, потому что нужно поменять атмосферу. Идеальный вариант – горы Крыма, например, интереснейший маршрут через 3 каньона (подробнее можно ознакомиться здесь: https://goodway.club/hiking/283-3canyon-6days/).

Живописная местность южного уголка остаётся первозданной до сих пор: монументальные горы, превосходные пейзажи, цветущие луга, чистейший, кажущийся сладким, воздух – вот, что встречает всех, кто решил прикоснуться к естественности, прочувствовать настоящую красоту мирозданья, преклониться перед величием и основательностью.

Здесь замирает время и прекращается нарочитое, искусственное движение, всё пронизано гармоничностью и очарованием, везде заметны баланс и органичность. Вы ощутите это ещё в самом начале похода: каждый шаг будет невероятно захватывающим и интересным, пропитанным не только увлекательными историями и рассказами, но и новыми эмоциями.

Позвольте получить себе удовольствие и разрешите наконец-то оторваться от светящегося дисплея и встать с мягкого кресла, хотя бы на несколько дней! Не волнуйтесь, что путь может показаться сложным: инструкторы осознают, что физическая форма желающих может быть неидеальной — подбирается оптимальный вариант, который будет доступен всем.

Отправившись на 3 каньона, вы откроете для себя 3 измерения:

Узнаете, что такое полная тишина;

Услышите мелодию гор: спокойную и нежную, обволакивающую заботой с ног до головы;

Насладитесь звуком бурных горных рек и стремительных водопадов.

Для того, чтобы увидеть тысячи звёзд, вам не придётся щёлкать по клавишам в поисковике – будет достаточно лишь поднять голову.

Откройте для себя реальный мир, насладитесь временем без электричества, шума, интернета и ресторанного фаст-фуда: подарите себе впечатления, которые пронесёте через всю жизнь, наполнитесь положительной энергией и отличным настроением.

Совершив поход по горному Крыму: уверяем, вы с огромным удовольствием расскажите о нём друзьям и знакомым, а через 20-30 лет в красках опишете незабываемый отпуск внукам. Важно уметь не только много работать, но и правильно отдыхать.