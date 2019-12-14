Группа «Обе две» сняла клип «Гостиница» о загадочных постояльцах

Группа «Обе две» из Екатеринбурга презентовала клип на новую песню «Гостиница». В нём солистка Катя Павлова предстаёт в различных образах, а под конец клипа появляется в нижнем белье.

В центре сюжета клипа персонажи, которые находятся в разных номерах гостиницы. Среди них гадалка с куклой вуду, целующиеся девушки, мужчина в инвалидной коляске, наблюдающий за танцем девушки, молодожёны, артист травести, и так далее.

Как сообщается, для того, что зритель почувствовал атмосферу порочного и жуткого сна, режиссёр клипа Артем Голенков вдохновлялся сериалом «Твин Пикс» и кабаре Crazy Horse. По словам режиссёра, они намеренно сочетали несочетаемое, перебарщивали и создавали избыточную картинку для того, чтобы продемонстрировать порочных и загадочных персонажей, которые находятся среди людей.