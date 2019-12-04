Госиспытания броневика «Атлет» начнутся весной 2020 года

Представители «Военно-промышленной компании» сообщили о том, что госиспытания бронированного автомобиля «Атлет» должны будут начаться в весенние месяцы следующего года.

Предварительные тесты броневика перешли на завершающую стадию, поэтому уже в 2020 году он сможет принять участие в государственных испытаниях. Скорее всего, для этого будет использован образец, находящийся сейчас в разборке. Второй прототип осенью будет протестирован на подрыв и обстрел.

Напоминаем, что впервые «Атлет» был продемонстрирован широкой публике этим летом в рамках мероприятия «Армия-2019». Этот бронеавтомобиль предназначен для транспортировки пехоты и военных грузов. Он оснащен 240-сильным мотором, а его грузоподъемность составляет 1,6 тонны.