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Генерал курдов сообщил о соглашении по расширению военного присутствия России на севере Сирии

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Мазлум Абди, курдский командующий СДС, опубликовал в соцсети «Твиттер» сообщение о размещении российских военных сил в нескольких городах на севере Си

Мазлум Абди, курдский командующий СДС, опубликовал в соцсети «Твиттер» сообщение о размещении российских военных сил в нескольких городах на севере Сирии.

Согласно словам курдского военного, недавно прошли переговоры с командованием России, которые оказались очень плодотворными. В рамках них удалось достичь договоренностей о расширении присутствия ВС России в северных сирийских областях. Они будут размещены в Айн-Иссе, Амуде и Таль-Тамре, чтобы обеспечить безопасность данного региона.

На данный момент времени несколько маршрутов северной части Сирии патрулируют не только российские, но и турецкие военные. Анкара пока что никак не прокомментировала расширение военного присутствия России.

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