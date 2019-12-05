Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенную фотографию

Российская фигуристка Евгения Медведева была сильно раскритикована за свою новую публикацию в Instagram.

На снимке полуобнажённая девушка стоит напротив окна в полумраке. В подписи Евгения отмечает канадский восход, а, судя по геолокации, снимок сделан в Торонто.

Однако у поклонников фотография фигуристки вызвала множество вопросов. Так, их интересует, зачем Евгения вообще сделала подобный откровенный снимок, и, собственно, кто именно её снимал. В ответ Медведева сообщила, что у подписчиков развращённое восприятие чёрной тени, но лично она в этом совершенно не виновата.

Медведева в этом сезоне завоевала серебро в Москве на домашнем этапе Гран-при, а на этапе в Канаде стала пятой, что не позволяет ей принять участие в Финале Гран-при.