Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенную фотографию

Дата:
Российская фигуристка Евгения Медведева была сильно раскритикована за свою новую публикацию в Instagram. На снимке полуобнажённая девушка стоит напрот

Российская фигуристка Евгения Медведева была сильно раскритикована за свою новую публикацию в Instagram.

На снимке полуобнажённая девушка стоит напротив окна в полумраке. В подписи Евгения отмечает канадский восход, а, судя по геолокации, снимок сделан в Торонто.

Однако у поклонников фотография фигуристки вызвала множество вопросов. Так, их интересует, зачем Евгения вообще сделала подобный откровенный снимок, и, собственно, кто именно её снимал. В ответ Медведева сообщила, что у подписчиков развращённое восприятие чёрной тени, но лично она в этом совершенно не виновата.

Медведева в этом сезоне завоевала серебро в Москве на домашнем этапе Гран-при, а на этапе в Канаде стала пятой, что не позволяет ей принять участие в Финале Гран-при.

Новости по теме:

  1. В Омской области на глазах у отца была изнасилована его дочь
  2. В Омской области проводится проверка после получения школьником травмы головы
  3. В Ленинградской области ожидаются потепление и сильный ветер

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Светлана Ходченкова снялась топлесс для обложки журнала

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Путин не собирается занимать пост президента три срока подряд

Экс-супруг Анастасии Волочковой живет с молодой телеведущей

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках