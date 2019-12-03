Фергюсон собирается заставить Нурмагомедова «мочиться кровью»

Тони Фергюсон, боец MMA из Соединенных Штатов, дал обещание своим поклонникам, что заставит Хабиба Нурмагомедова «мочиться кровью» в рамках грядущего поединка.

В ходе недавней беседы с журналистами MMAJunkie американец отметил, что уже всем рассказал, что заставит российского спортсмена «мочиться кровью». Фергюсон добавил, что Хабиб сейчас усердно тренируется и очень нервничает. Подобное состояние, по мнению американского бойца, обязательно приведет его соперника к ошибке на октагоне.

Бой между россиянином и американцем состоится 18 апреля следующего года в американском городе Нью-Йорк. Нурмагомедову предстоит в третий раз защищать свой чемпионский пояс UFC. Ранее он смог одолеть Дастина Пуарье в ОАЭ.