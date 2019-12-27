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Евгения Медведева повредила конек перед стартом чемпионата России

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Евгения Медведева, фигуристка из РФ, во время тренировочных мероприятий, проходивших перед началом российского чемпионата по фигурному катанию, повред

Евгения Медведева, фигуристка из РФ, во время тренировочных мероприятий, проходивших перед началом российского чемпионата по фигурному катанию, повредила свой конек.

В издании РИА Новости отмечают, что это происшествие случилось на тренировке, состоявшейся всего за день до начала национальных состязаний, проходящих в городе Красноярск. Характер повреждений конька неизвестен. Не ясно так же, можно ли его отремонтировать.

Однако журналисты заявляют, что двадцатилетняя спортсменка все равно собирается выступить на старте соревнования. После проведения жеребьевки стало известно, что Медведева покажет свою короткую программу последней.

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