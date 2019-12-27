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Емельяненко согласился провести бой с Кадыровым

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Александр Емельяненко, боец MMA из РФ, решил согласиться устроить бой с Рамзаном Кадыровым, чеченским лидером. Он сообщил об этом на своей страничке в

Александр Емельяненко, боец MMA из РФ, решил согласиться устроить бой с Рамзаном Кадыровым, чеченским лидером. Он сообщил об этом на своей страничке в «Инстаграме».

В соответствующем обращении спортсмен заявил, что принимает предложение главы чеченского государства. Он также дал ему возможность выбрать место проведения поединка и его правила. В конце Емельяненко подчеркнул, что этот бой направлен на пропаганду спорта и ЗОЖ у российской молодежи.

Ранее Кадыров предложил бойцу выйти с ним на ринг или октагон. Он согласен провести поединок как по правилам MMA, так и бокса. Однако, судя по всему, будет выбран последний вариант.

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