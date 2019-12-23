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Елена Малышева показала поклонникам свою квартиру в Лондоне

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Телеведущая Елена Малышева вместе с мужем на два дня отправилась в Лондон, откуда продемонстрировала свою арендованную квартиру. По словам Малышевой,

Телеведущая Елена Малышева вместе с мужем на два дня отправилась в Лондон, откуда продемонстрировала свою арендованную квартиру.

По словам Малышевой, в Великобританию она уехала «за компанию» с мужем, у которого тут рабочие дела. Её супруг является учёным, и его друзья-профессора помогли им снять квартиру.

Малышева оказалась буквально очарована домом и на видео показала все наиболее привлекшие её внимание детали, такие как люстры с настоящими свечами, кровать с высоким балдахином, камин с чайным столиков в виде картины, старинная сантехника, и так далее. Как считает Малышева, этот дом хранит «дух Британии», и она непременно привезёт его и к себе в Москву.

Также ведущая отметила, что стоимость этой квартиры обошлась им дешевле в два раза по сравнению с проживанием в гостинице.Елена Малышева показала поклонникам свою квартиру в Лондоне

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