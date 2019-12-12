Двое обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе попросили об оправдании

В Кировском районном суде сообщили о том, что двое бывших сотрудников правоохранительных органов, которые обвиняются в изнасиловании дознавательницы в Уфе, попросил оправдать их, выступая с последним словом.

По словам представителей суда, сегодня, 12 декабря, Эдуард Матвеев и Салават Галлиев сообщили, что ни в чем не виноваты, поэтому просят суд вынести оправдательный приговор. Павел Яромчук – последний обвиняемый – получит разрешение на последнее слово в следующий понедельник, 16 декабря. Они добавили, что в этот день станет также известно, когда судья примет финальное решение по данному делу.

Обвинитель ранее запросил суд приговорить Галиева и Матвеева к девяти годам заключения в тюрьме, а Яромчука – к восьми годам. Напоминаем, что троих экс-полицейских обвиняют в сексуальном надругательстве над 23-летней коллегой в октябре 2018 года. Девушка тоже была уволена из правоохранительных органов, так как выпивала на рабочем месте.