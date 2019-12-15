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Четыре человека в Подмосковье отравились угарным газом во время пожара

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В Подмосковье четыре человека пострадали во время пожара в пятиэтажном доме в ночь на 15 декабря. Инцидент произошёл в городском округе Фрязино в жило

В Подмосковье четыре человека пострадали во время пожара в пятиэтажном доме в ночь на 15 декабря.

Инцидент произошёл в городском округе Фрязино в жилом доме на улице Вокзальная, 19. Пожар возник на пятом этаже. Уточняется, что площадь возгорания составила 42 квадратных метра, в ликвидации пожара участвовало 20 человек и шесть единиц техники.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС России, пожарными было эвакуировано 10 жильцов, ещё 20 человек покинули дом самостоятельно. Возгорание было ликвидировано к пяти часам утра. Четыре пострадавших человека были госпитализированы в больницу, им диагностировали отравление угарным газом.

Причины возникновения пожара на данный момент неизвестны, ведётся расследование ситуации.

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