Боец MMA Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова

Александр Емельяненко, российский боец MMA, решил ответить на недавнее видеообращение Рамзана Кадырова, чеченского лидера, в котором тот вызвал его на поединок.

По словам спортсмена, он слышал о вызове и очень рад тому, что его «друг и брат» тоже решил поучаствовать во флешмобе. Однако на данный момент времени он не может сообщить ничего конкретного по этому поводу. Видимо, боец еще не знает, чей именно вызов ему принять в итоге.

В свою очередь сотрудники российской Федерации Бокса отметили, что тоже видели заявление главы чеченской республики и готовы помочь в проведении соответствующего боя. По словам генсека организации, этот поединок следует обязательно провести по правилам бокса, так как Кадыров долгое время занимался им и «любит его».