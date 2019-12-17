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Анна Заворотнюк поделилась сделанной в церкви фотографией

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Анна Заворотнюк опубликовала в своём Instagram снимок с семейного торжества — крещения в церкви, куда девушка отправилась поздравить свою подруг

Анна Заворотнюк опубликовала в своём Instagram снимок с семейного торжества — крещения в церкви, куда девушка отправилась поздравить свою подругу.

В подписи к фото Анна выражает поздравления самой красивой девочке с крещением. Стала ли сама Анна крестной, неизвестно.

Благодаря таким фотографиям девушка стала чуть не так же популярная, как и её знаменитая мама, актриса Анастасия Заворотнюк, о чьём состоянии здоровья её семья упорно молчит, опровергая лишь самые страшные предположения.

Согласно последней информации, Заворотнюк находится в частной подмосковной больнице, где проходит реабилитацию после удаления ракового новообразования. По мнению поклонников актрисы, выкладывающая позитивные фотографии Анна намекает на то, что с её мамой всё в порядке и она идёт на поправку.

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