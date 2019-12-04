Анджелину Джоли подозревают в романе с бывшей подругой Мэрилина Мэнсона

Анджелина Джоли, по информации издания Woman’s Day, начала встречаться с женщиной.

Её избранницей стала Эван Рейчел Вуд, бывшая возлюбленная рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Как сообщается, женщины познакомились около десяти лет назад, когда Вуд ещё встречалась с Мэнсоном, а Джоли была замужем за Бредом Питтом. Уже тогда между ними вспыхнуло сильное влечение.

Отмечается, что Вуд уже признавалась в интервью в том, что для неё нет гендерных рамок, и у неё большой личный опыт. По словам инсайдера, Вуд привлекает Анджелину как личность.

Впрочем, среди поклонников новость особого ажиотажа не вызвала. Им гораздо интереснее сейчас наблюдать за детьми Джоли — одна из дочерей, Шайло, уже давно желала сменить пол и теперь официально стала Джоном. А другая дочь, Вивьен, в последнее время тоже хочет походить на мужчину и некоторые предполагают, что она также задумается о смене пола.