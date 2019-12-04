Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Анджелину Джоли подозревают в романе с бывшей подругой Мэрилина Мэнсона

Дата:
Анджелина Джоли, по информации издания Woman’s Day, начала встречаться с женщиной. Её избранницей стала Эван Рейчел Вуд, бывшая возлюбленная рок

Анджелина Джоли, по информации издания Woman’s Day, начала встречаться с женщиной.

Её избранницей стала Эван Рейчел Вуд, бывшая возлюбленная рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Как сообщается, женщины познакомились около десяти лет назад, когда Вуд ещё встречалась с Мэнсоном, а Джоли была замужем за Бредом Питтом. Уже тогда между ними вспыхнуло сильное влечение.

Отмечается, что Вуд уже признавалась в интервью в том, что для неё нет гендерных рамок, и у неё большой личный опыт. По словам инсайдера, Вуд привлекает Анджелину как личность.

Впрочем, среди поклонников новость особого ажиотажа не вызвала. Им гораздо интереснее сейчас наблюдать за детьми Джоли — одна из дочерей, Шайло, уже давно желала сменить пол и теперь официально стала Джоном. А другая дочь, Вивьен, в последнее время тоже хочет походить на мужчину и некоторые предполагают, что она также задумается о смене пола.

Новости по теме:

  1. По улицам Серпухова гуляет загадочный мужчина в чёрной маске
  2. В Любятово избили школьника из-за отсутствия сигарет
  3. В Арктике состоялись первые испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Роналду пришел в ярость из-за репортажа о своей девушке‍

Снятый с рейса в Португалии российский гитарист скончался от некроза

На границе с Китаем таможенники задержали россиянку с золотом в кроссовках

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках