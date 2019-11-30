Xiaomi показала новый дешевый телевизор Mi TV 4X 2020 Edition

Китайский производитель техники Xiaomi продемонстрировал новый телевизор под названием Mi TV 4X 2020 Edition, являющийся усовершенствованной версией старой модели.

Согласно предварительным сведениям, новинка оснащена функцией Smart TV и огромным дисплеем с диагональю 55 дюймов и разрешением 4K. Его частота работы составляет 60 Гц. В качестве операционной системы используется стандартный Android, на который предустановленно сразу несколько приложений для просмотра видеоматериалов.

Однако самым главным преимуществом новинки считается ее стоимость – приобрести эту телевизионную панель можно всего за 489 долларов (около 31,2 тысячи рублей), что довольно мало за устройство с подобными характеристиками. Продажи телевизора стартуют уже 2 декабря 2019 года.