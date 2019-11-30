Здесь рождаются новости.
Главная
ГАДЖЕТЫ

Xiaomi показала новый дешевый телевизор Mi TV 4X 2020 Edition

Дата:
Китайский производитель техники Xiaomi продемонстрировал новый телевизор под названием Mi TV 4X 2020 Edition, являющийся усовершенствованной версией с

Китайский производитель техники Xiaomi продемонстрировал новый телевизор под названием Mi TV 4X 2020 Edition, являющийся усовершенствованной версией старой модели.

Согласно предварительным сведениям, новинка оснащена функцией Smart TV и огромным дисплеем с диагональю 55 дюймов и разрешением 4K. Его частота работы составляет 60 Гц. В качестве операционной системы используется стандартный Android, на который предустановленно сразу несколько приложений для просмотра видеоматериалов.

Однако самым главным преимуществом новинки считается ее стоимость – приобрести эту телевизионную панель можно всего за 489 долларов (около 31,2 тысячи рублей), что довольно мало за устройство с подобными характеристиками. Продажи телевизора стартуют уже 2 декабря 2019 года.

Новости по теме:

  1. Стоимость Xiaomi Mi Note 10 уменьшилась до рекордной отметки
  2. Huawei объявила распродажу смартфонов со скидкой до 17 тысяч рублей
  3. Обладателей первых 5G-смартфонов ждут серьезные проблемы в 2020 году

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Apple представила новый бюджетный iPad с поддержкой Apple Pencil

В Сеть просочились первые рендеры смартфона Nokia 5.1 Plus

На видео показаны габариты и дизайн iPhone X Plus и iPhone 9

Названа дата начала предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках