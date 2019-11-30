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Двух корейских поп-звезд приговорили к тюрьме за групповые изнасилования

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Суд Южной Кореи признал виновными Чои Джонг-хууна и Дунг Джуун-янга, известных K-pop звезд, в групповых изнасилованиях и приговорил их к тюрьме сроком

Суд Южной Кореи признал виновными Чои Джонг-хууна и Дунг Джуун-янга, известных K-pop звезд, в групповых изнасилованиях и приговорил их к тюрьме сроком на 6 и 5 лет соответственно.

Следователи выяснили, что около трех лет назад певицы участвовали как минимум в двух изнасилованиях в отношении разных женщин. Джонг-хуун получил дополнительный год из-за незаконной съемки и распространения видео сексуального характера. Отмечается, что жертвы находились в нетрезвом состоянии, поэтому были не способны отбиться от насильников.

Судья заявил, что социальная ответственность певцов должна быть прямо пропорциональна их богатству и славе. Указывается, что после оглашения приговора оба исполнителя расплакались прямо в здании суда.

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