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В Вольске предстанет перед судом насильник и убийца женщины

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В Вольске Саратовской области подходит к завершению расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в изнасил

В Вольске Саратовской области подходит к завершению расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в изнасиловании, убийстве и краже, совершённых по отношению к 28-летней женщине.

Инцидент произошёл 15 сентября. Женщина возвращалась домой после работы, когда на пересечении улиц Ярославской и Волгоградской её заметил незнакомый мужчина. Он начал её преследовать, и, когда они были на безлюдном месте, злоумышленник накинулся на жертву.

Он утащил её на пустырь около стройки, где, несмотря на сопротивление, изнасиловал. После этого, желая скрыть следы преступления, мужчина убил потерпевшую и задушил её. Затем преступник забрал с тела мобильный телефон стоимостью около 4 тысяч рублей и скрылся.

Тело женщины было обнаружено спустя два дня строителями. Вскоре правоохранительные органы установили личностью насильника и задержали его. В настоящее время в ожидании суда он находится под стражей.

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