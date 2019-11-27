В Томске мужчина убил свою девушку из-за смеха

В Томске вынесен приговор 50-летнему мужчине, убившему свою подругу.

Трагедия произошла в феврале 2019 года. Как сообщается, мужчина вместе с возлюбленной в один из вечеров употребляли алкогольные напитки. Затем он задушил девушку катушкой из-под провода. Отмечается, что пара была в отношениях уже пять лет.

Обвиняемый сначала вину признал. Согласно его рассказу, девушка кричала на него и требовала добавки, что изрядно его раздражало. Мужчина успокаивал её, но в ответ девушка только смеялась. В итоге разозлившийся мужчина убил подругу.

Спустя некоторое время обвиняемый отказался от своих слов и сообщил, что девушка умерла в его отсутствие, улёгшись шеей на катушку. Он поначалу не понял, что она умерла, и посчитал, что она просто заснула. После этого он перенёс её на кровать.

Обвиняемый приговорён к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.