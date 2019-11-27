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В Пензе определили самую красивую татарскую девушку

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В Пензенской области прошёл региональный этап конкурса «Татар кызы», что переводится как «Дочь татарина». Этот конкурс начал прово

В Пензенской области прошёл региональный этап конкурса «Татар кызы», что переводится как «Дочь татарина».

Этот конкурс начал проводиться совсем недавно — в 2014 году, и позиционируется он как альтернатива привычным конкурсам красоты. В нём татарские девушки должны продемонстрировать, насколько хорошо знают свои традиции и обычаи, а также родной язык. Кроме того, у них есть задания, в которых определяются их творческие и кулинарные таланты.В Пензе определили самую красивую татарскую девушку

В этом году на конкурсе было представлено семь девушек, проживающих на территории Сурского края. Победительницей стала Алсу Сайфулина — школьница из села Татарский Канадей Кузнецкого района.

Как отмечается, полуфинал конкурса состоится в Татарстане, а так как мероприятие является международным, то финал пройдёт в Узбекистане.

В Пензе определили самую красивую татарскую девушку

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