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Пользователи сети встали на сторону отца, напавшего на воспитательницу

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Отец воспитанницы детского сада в центральном Китае заручился поддержкой пользователей сети после того, как он и воспитательница были арестованы из-за

Отец воспитанницы детского сада в центральном Китае заручился поддержкой пользователей сети после того, как он и воспитательница были арестованы из-за драки в классе. Мужчина напал на воспитательницу, посчитав, что она обращается с его дочерью неподобающим образом.

Мужчина по фамилии Ли вошел в класс, ударил и пнул воспитательницу 21 ноября, утверждая, что она ударила его пятилетнюю дочь, сообщает The Beijing News.

После того, как он оставил ребенка в детском саду в городе Лоуди, провинция Хунань, он решил немного подождать снаружи, потому что полагал, что ребенок расстроится, когда он уйдет.

Он заявил, что ворвался в класс после того, как камера видеонаблюдения продемонстрировала неподобающее поведение воспитательницы – она шлепнула его дочь. После того как вмешались два других воспитателя на место вызвали полицию.

Кадры инцидента появились в интернете, десятки тысяч людей оставили комментарии, причем большинство встало на сторону отца.

«Мое почтение отцу! Мужчина должен защищать свою семью», — написал один из пользователей на местном новостном портале 163.com.

«Если бы это произошло с моим ребенком, я бы поступил так же», -прокомментировал другой пользователь в Weibo, китайский аналог Twitter.

22 ноября полиция сообщила, что 28-летняя воспитательница была оштрафована на 500 юаней и помещена под стражу на 12 дней за то, что ударила ребенка. Отцу выписали штраф в размере 200 юаней, и назначили наказание в виде семи дней лишения свободы.

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