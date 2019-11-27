Опубликованы фото концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания, являющая дочерней компанией РЖД, опубликовала фотографии интерьера новых плацкартных вагонов. На фото видно, что на первом концепте присутствуют шкафы, столики и перегородки. Также стоит добавить, что ранее данный макет был презентован в полную величину на выставке под названием «Транспорт России».

Два других варианта, представленных публике, предполагают, что все полки идут вдоль вагона. Таким образом удалось добиться более длинного места для пассажира, чем в нынешних плацкартных вагонах. При разработке концепта производитель старался использовать пространство по максиму, чтобы достичь большего комфорта.

Третья концепция предлагает располагать места «елочкой». Данный способ также позволяет удлинить спальное место.

Отмечается, что новые концепты плацкартных вагонов позволят решить проблему «торчащих ног» в плацкартных вагонах. На данный момент неизвестно, когда именно будет утвержден окончательный вариант.