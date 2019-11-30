Опубликовано видео атаки советской «Осы» на американский вертолет Apache

В Интернете был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как американский вертолет Apache сбивают при помощи советского ракетного комплекса «Оса».

Эта запись сделана сравнительно недавно. На ее кадрах показано, как боевой вертолет AH-64, изготовленный в Соединенных Штатах, стремительно снижается после попадания в него ракеты из «Осы». Согласно предварительной информации, снаряд был запущен хуситами из Йемена, а летательный аппарат принадлежал саудитам.

Советская армия начала использовать «Осу» около 50 лет назад. Благодаря этому зенитному комплексу можно уничтожать различные воздушные цели, начиная от вертолетов и заканчивая дронами. На данный момент его все еще используют многие страны, в том числе Греция и Сирия.