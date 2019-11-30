Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Опубликовано видео атаки советской «Осы» на американский вертолет Apache

Дата:
Есть видео
В Интернете был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как американский вертолет Apache сбивают при помощи советского ракетного комплекса «Оса

В Интернете был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как американский вертолет Apache сбивают при помощи советского ракетного комплекса «Оса».

Эта запись сделана сравнительно недавно. На ее кадрах показано, как боевой вертолет AH-64, изготовленный в Соединенных Штатах, стремительно снижается после попадания в него ракеты из «Осы». Согласно предварительной информации, снаряд был запущен хуситами из Йемена, а летательный аппарат принадлежал саудитам.

Советская армия начала использовать «Осу» около 50 лет назад. Благодаря этому зенитному комплексу можно уничтожать различные воздушные цели, начиная от вертолетов и заканчивая дронами. На данный момент его все еще используют многие страны, в том числе Греция и Сирия.

Опубликовано видео атаки советской «Осы» на американский вертолет Apache

Новости по теме:

  1. В Сосновом бору столкнулись автобус и пять автомобилей
  2. В Чехове столкнулись два эвакуатора с автомобилями
  3. В Энгельсском районе погиб пассажир врезавшегося в дерево автомобиля

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Украинский военный признался в передаче Сенцову взрывчатки

СМИ: тату-модель Zombie Boy покончил с собой

Опубликовано видео необычного «обыска» украинских солдат перед парадом в Киеве

В Крыму два школьника разгромили ночной клуб лопатами

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках