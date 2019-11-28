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Главу Минздрава Ростовской области обвиняют в превышении должностных полномочий

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В информационном агентстве ТАСС, сославшись на собственный источник, сообщили о задержании Татьяны Быковской, главы Минздрава Ростовской области. Согл

В информационном агентстве ТАСС, сославшись на собственный источник, сообщили о задержании Татьяны Быковской, главы Минздрава Ростовской области.

Согласно словам собеседника издания, министра подозревают в превышении своих должностных полномочий. По отношению к ней было открыто уголовное дело. На данный момент времени работники ФСБ осуществляют следственные мероприятия.

Указывается, что фигурантом этого дела является не только Быковская – оперативники проводят обыски в домах еще нескольких высокопоставленных работников регионального Министерства здравоохранения. Официальных комментариев от ведомства пока не поступало.

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