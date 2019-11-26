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Discovery показал фильм о рекордах скорости на озере Байкал

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Телевизионным каналом Discovery была выпущена кинолента «Байкал: моторы и лед», посвященная рекордам скорости, поставленным на озере в зимний период в

Телевизионным каналом Discovery была выпущена кинолента «Байкал: моторы и лед», посвященная рекордам скорости, поставленным на озере в зимний период времени.

В этой документальной картине рассказывается о том, как был придуман фестиваль «Байкальская миля» и с какими трудностями столкнулись его организаторы. Например, данное мероприятие оказалось под угрозой срыва, так как за несколько дней до его начала случилось землетрясение, приведшее к образованию большой трещины. Однако ее смогли «залатать», поэтому праздник все же состоялся.

В фильме отмечается, что для установки рекордов на льду участники фестиваля использовали мотовездеходы. Быстрее всех оказался Владимир Шинягин, который использовал модель FunCruiser 2000 SuperSport-R. Он смог разогнаться на льду до 169,16 километра в час.Discovery показал фильм о рекордах скорости на озере Байкал

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