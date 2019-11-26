Активисты принесли к посольству Украины в Москве унитазы

В Сети появились фотографии унитазов, раскрашенных в цвета нацфлага Украины и установленных рядом со зданием украинского посольства в столице России.

Сантехнику, на которой была размещена надпись о поддержке боевой мощи Украины, принесли активисты. Затем они устроили пикет. Однако он не был согласован с властями города, поэтому всех нарушителей практически сразу же задержали.

Напоминаем, что ранее Киев вернул себе военные корабли, которые ранее были задержаны РФ. После возвращения боевых судов Украина обвинила Россию в том, что с морского транспорта были украдены розетки, унитазы и плафоны. Российские власти отмечают, что при передаче корабли находились в удовлетворительном техническом состоянии.