Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Активисты принесли к посольству Украины в Москве унитазы

Дата:
В Сети появились фотографии унитазов, раскрашенных в цвета нацфлага Украины и установленных рядом со зданием украинского посольства в столице России.

В Сети появились фотографии унитазов, раскрашенных в цвета нацфлага Украины и установленных рядом со зданием украинского посольства в столице России.

Сантехнику, на которой была размещена надпись о поддержке боевой мощи Украины, принесли активисты. Затем они устроили пикет. Однако он не был согласован с властями города, поэтому всех нарушителей практически сразу же задержали.

Напоминаем, что ранее Киев вернул себе военные корабли, которые ранее были задержаны РФ. После возвращения боевых судов Украина обвинила Россию в том, что с морского транспорта были украдены розетки, унитазы и плафоны. Российские власти отмечают, что при передаче корабли находились в удовлетворительном техническом состоянии.

Новости по теме:

  1. Пользователи сети встали на сторону отца, напавшего на воспитательницу
  2. Певица Нюша опубликовала редкое фото с большим животом
  3. Нурмагомедов подписал контракт на поединок с Фергюсоном

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Бывший хоккеист Ларак прокомментировал жесткий силовой прием Овечкина

Бывший депутат Рады назвала русскоязычных украинцев рабами и оккупантами

В США признали ошибочными обвинения Бутиной в предоставлении секс-услуг

«Сепаратист»: В ДНР испытали одну из самых мощных винтовок в мире

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках