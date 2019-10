Пользователи Сети выбрали песни, который будут классикой через 20 лет

Пользователи Reddit отобрали песни, которые были популярны в 2010-х годах и, по их мнению, станут классикой через 20 лет.

В составлении списка приняли участие около трёх тысяч пользователей Сети. Результаты были опубликованы изданием BuzzFeed.

Так, синглу британской певицы Adele — Rolling in the Deep в ноябре исполнится 10 лет, он сразу же завоевал популярность, и будет известен и в будущем, уверены слушатели.

Сингл Avicii — Wake Me Up 2013 года, стал любимым слушателями сразу же, и еще много лет спустя будет являться хитом на дискотеках, несмотря на то, что его автор скончался в 2018 году.

Многие песни Леди Гаги становятся хитом, но в список классики слушатели внесли трек 2011 года Born This Way.

В 2014 году песня Hozier — Take Me To Church была номинирована на премию «Грэмми» как «Лучшая песня года».

Сингл певицы из Румынии Alexandra Stan — Mr. Saxobeat 2011 года до сих пор актуален для дискотек, и слушатели уверены, что он будет популярен и спустя 20 лет.

Мегахит, который уже многие успели возненавидеть — Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee, также не утратит своей популярности.

Трек Katy Perry — Firework 2010 года был использован в ряде мультфильмов, таких как «Мадагаскар-3», «Зверопой», и других.

Многим запомнился и трек 2013 года Daft Punk — Get Lucky (ft.Pharrell Williams & Nile Rodgers), на который было исполнено множество каверов.

Песня Ed Sheeran — Perfect 2013 года, как уверены Пользователи Сети, является отличным вариантом для свадеб.