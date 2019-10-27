Кортни Кокс опубликовала фото вместе с Дэвидом Бэкхемом в джакузи

Кортни Кокс на днях сильно взволновала своих поклонников, опубликовав совместный кадр с Дэвидом Бэкхемом.

Фото сделано в джакузи, и обеспокоенные пользователи Сети сразу же задались вопросом, почему Дэвид проводит время с Кортни, а не со своей женой Викторией. Однако в подписи актриса дала им подсказку: она сообщила, что в джакузи слишком жарко, и поставила хэштег с названием популярного сериала «Американская семейка».

Как оказалось, Кортни и Дэвид в скором времени появятся в сериале, вероятно, в качестве семейной пары. Это подтвердил и сам Бэкхем, опубликовавший в Instagram фото со съёмочной площадки и указавший в подписи, что он обзавёлся новым другом.

Виктория Бэкхем в комментариях указала, что с нетерпением ждёт серии со своим мужем.