«Креветки-убийцы» представляют серьезную угрозу для европейских рек

Согласно новому исследованию, страх перед агрессивными «креветками-убийцами» может запугать местные организмы до такой степени, что они будут не способны выполнять свою жизненно важную роль в речных системах Европы.

В журнале Acta Oecologica ученые опубликовали статью об агрессивных ракообразных амфипод Dikerogammarus villosus, которые в течение последних трех десятилетий неуклонно замещают собой местные виды Гаммарусов в реках по всей Европе.

Это оказывает существенное локализованное воздействие, поскольку ненасытный хищник поглощает широкий спектр видов, а его поведение впоследствии ведет к изменениям в экосистеме и даже локальным вымираниям.

Новое исследование впервые показывает, что даже обычное присутствие хищника – так называемый непотребительный эффект (NCE) – способно снизить нормальную эффективность его добычи.

Это приводит к тому, что они тратят больше энергии, просто избегая хищника в стремлении к самосохранению, не сосредотачиваясь на основных задачах экосистемы, таких как измельчение опавших осенних листов на более мелкие частицы, которые затем потребляются другими видами.

Исследование было проведено независимым доктором-консультантом Калумом Макнилом и Марком Бриффой, профессором по поведению животных в Университете Плимут.

В рамках исследования каждый из трех разных видов Гаммарусов (все они обычно встречаются в европейских реках) были помещены в аквариум. В половине резервуаров в клетку был помещен вид Dikerogammarus villosus.

Затем в течение нескольких дней оценивалось поведение Гаммарусов. Исследователи измеряли, в какой степени они измельчали листья, то есть следили за процессом, который эти существа, обычно, осуществляют в их естественной среде.

Результаты показали, что через четыре дня каждый вид Гаммарусов продемонстрировал более низкую эффективность измельчения листиков в присутствии «креветок-убийц» в клетке по сравнению с их сородичами, находившимися в аквариумах без хищников.

Доктор Макнил, который провел более 20 лет, изучая виды в этом исследовании, отметил следующее: «Эта работа демонстрирует неоценимое и косвенное влияние биологического вторжения ненасытного хищника. Оно показывает, что простое присутствие захватчика может повлиять на поведение добычи, в данном случае на эффективность кормления местных жителей. Гаммарус в нашем эксперименте ранее не подвергался воздействию со стороны своего хищного конкурента и не знал, что реагирует на конкретные сигналы тревоги. Однако ни один из наших образцов не показал каких-либо признаков привыкания в ходе эксперимента – в действительно все было как раз наоборот».

Профессор Бриффа, чьи исследования ранее включали оценки борьбы между такими видами, как крабы-отшельники и морские анемоны, добавил: «Наши результаты показывают, что влияние NCE на функционально важные виды может иметь последствия, например, влияющие на восстановление сообществ ручьев после смятения. Лучшее понимание роли этого эффекта во время биологических захватов территорий может повысить нашу способность прогнозировать их прогресс и, в некоторых случаях, определять более широкие последствия на уровне экосистем».