Американские физики нашли способ «спасти» кота Шредингера

Физики из Соединенных Штатов сообщили о нахождении метода, позволяющего «спасти» кота Шредингера от смерти. Все благодаря предвидению «случайных» квантовых переходов в атомах и применению этих сведений для предотвращения данных событий.

Ученые отмечают, что квантовые переходы можно сравнить с вулканическими извержениями, так как их невозможно спрогнозировать на долгосрочный период времени. Но если следить за объектом, то можно заметить предупреждение о возможном катаклизме и предпринять ответные меры. Чтобы проверить свою теорию на практике, специалисты провели эксперименты с использованием сверхпроводящих кубитов, сыгравших роли «котов» и являющихся искусственными аналогами атомов, хранящих в себе и 0 и 1.

Эксперты накачивали кубиты, чтобы атом все время трансформировался в «темное состояние», а потом оказывался в первоначальной позиции. Следя за этой системой, они обнаружили интересную вещь – прежде чем происходил переход в иное состояние, у атомов возникали затмения, длительность которых не превышала 45 микросекунд. За этот период времени можно перепрограммировать атом и не дать ему завершить переход. В результате физики отметили, что квантовые переходы не осуществляются мгновенно, поэтому их можно прогнозировать.