Первые в мире генномодифицированные дети с большой вероятностью умрут молодыми

Исследование показало, что два ребенка, чьи гены были отредактированы, чтобы сделать их более устойчивыми к ВИЧ, с большей вероятностью умрут молодыми, поэтому им было бы гораздо лучше без лечения.

В прошлом году китайский биофизик Хе Цзянькуй возмутил научное сообщество, когда объявил о рождении первых в мире генетически модифицированных людей.

Он утверждал, что намеренно изменил мутации в гене CCR5, пытаясь имитировать примерно 10-процентную долю людей европейского происхождения, которые естественным образом устойчивы к ВИЧ.

Это был первый случай, когда ученый специально изменил зародышевую линию человека, наследственный генетический код.

Он подвергся резкой критике за нарушение этических норм, был уволен из своего университета и осужден министерством здравоохранения провинции Гуандун.

В настоящее время исследование, проведенное Университетом Беркли в Калифорнии, показало, что люди с такой комбинацией мутаций умирают в молодом возрасте на 21 процент чаще, чем остальное население.

Они считают, что хоть так называемая мутация Delta 32 в гене CCR5 и защищает от ВИЧ, однако она ослабляет защитные силы организма против гриппа и, возможно, других вирусов.

В рамках опубликованного в журнале Nature Medicine исследования было изучено 400 000 геномов – полных генетических кодов – и связанных с ними медицинских записей, содержащихся в британской базе данных UK Biobank.

Исследователи обнаружили четкую корреляцию между мутациями и повышенной смертностью.

Профессор Расмус Нильсен отметил следующее: «Помимо многих этических проблем, связанных с младенцами CRISPR, следует знать, что сейчас, даже со всеми имеющимися у нас знаниями, все еще очень опасно пытаться вводить мутации, не зная всех последствий от их эффекта.

«В этом случае, вероятно, это не та мутация, которую хотели бы иметь большинство людей.

«На самом деле, вам будет хуже при ее наличии, если брать в расчет среднестатистические показатели».

Его коллега Синьчжу Вэй добавил: «Поскольку один ген может влиять на несколько признаков, а также из-за того, что в зависимости от среды обитания эффекты мутации могут быть совершенно разными, я думаю, что при любом редактировании зародышевой линии может быть много неопределенностей и неизвестных факторов».

Его критиковали не только за принципиальное редактирование зародышевой линии, но и за то, что он якобы не проводил адекватных испытаний на безопасность.